Муниципальная реформа в Приморье: что изменится для жителей уже в ближайшие дни

26 мая комитет краевого парламента рассмотрит законопроекты о создании Надеждинского и Дальнереченского муниципальных округов, а 27 мая ожидается их окончательное принятие сразу в трех чтениях. Эти преобразования проводятся в соответствии с новым федеральным законом, который требует от всех регионов перехода на одноуровневую систему управления в течение 90 дней.
Особое внимание привлекает Надеждинский район, где, несмотря на неоднократные протесты местных жителей в 2022 и 2024 годах, реформу могут провести в обязательном порядке. Тогда упразднят сельские поселения вместе с их администрациями, что особенно значимо в свете планов по строительству нового города Спутник. Параллельно аналогичные изменения коснутся Дальнереченского района, где реорганизация совпадет с окончанием полномочий действующих органов власти.
Опыт других регионов показывает, что подобные преобразования возможны даже при сопротивлении отдельных территорий. После завершения реформы Приморский край будет состоять из 8 городских и 25 муниципальных округов с единой системой управления, что полностью соответствует новым федеральным требованиям.
Напомним, в марте Госдума приняла закон о муниципальной реформе, и регионы могут сами выбрать модель МСУ — двухуровневую, одноуровневую или смешанную. Большинство субъектов выбирают одноуровневую модель, при которой все населенные пункты, входящие в состав городского или муниципального округа, лишаются бюджетов и органов местной власти, а вопросами МСУ централизованно занимаются окружные органы.