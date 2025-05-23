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Муниципальная реформа в Приморье: что изменится для жителей уже в ближайшие дни

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ФедералПресс. Уже на этой неделе Законодательное собрание Приморья рассмотрит ключевые изменения в системе местного самоуправления. Ожидается, что Надеждинский и Дальнереченский районы преобразуют в муниципальные округа, что окончательно ликвидирует двухуровневую систему МСУ в регионе.

Источник: Reuters

26 мая комитет краевого парламента рассмотрит законопроекты о создании Надеждинского и Дальнереченского муниципальных округов, а 27 мая ожидается их окончательное принятие сразу в трех чтениях. Эти преобразования проводятся в соответствии с новым федеральным законом, который требует от всех регионов перехода на одноуровневую систему управления в течение 90 дней.

Особое внимание привлекает Надеждинский район, где, несмотря на неоднократные протесты местных жителей в 2022 и 2024 годах, реформу могут провести в обязательном порядке. Тогда упразднят сельские поселения вместе с их администрациями, что особенно значимо в свете планов по строительству нового города Спутник. Параллельно аналогичные изменения коснутся Дальнереченского района, где реорганизация совпадет с окончанием полномочий действующих органов власти.

Опыт других регионов показывает, что подобные преобразования возможны даже при сопротивлении отдельных территорий. После завершения реформы Приморский край будет состоять из 8 городских и 25 муниципальных округов с единой системой управления, что полностью соответствует новым федеральным требованиям.

Напомним, в марте Госдума приняла закон о муниципальной реформе, и регионы могут сами выбрать модель МСУ — двухуровневую, одноуровневую или смешанную. Большинство субъектов выбирают одноуровневую модель, при которой все населенные пункты, входящие в состав городского или муниципального округа, лишаются бюджетов и органов местной власти, а вопросами МСУ централизованно занимаются окружные органы.