Муниципальная реформа в Приморье: что изменится для жителей уже в ближайшие дни

Особое внимание привлекает Надеждинский район, где, несмотря на неоднократные протесты местных жителей в 2022 и 2024 годах, реформу могут провести в обязательном порядке. Тогда упразднят сельские поселения вместе с их администрациями, что особенно значимо в свете планов по строительству нового города Спутник. Параллельно аналогичные изменения коснутся Дальнереченского района, где реорганизация совпадет с окончанием полномочий действующих органов власти.