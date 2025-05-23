Уберут «Душителя»: Киев срочно меняет состав переговорной группы с РФ

Киев намерен поменять состав переговорной группы для работы над меморандумом о будущем мирном договоре с Россией. Кто должен быть из нее точно исключен, если Украина действительно хочет прекратить конфликт, в беседе с aif.ru рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Киев должен исключить контрразведчиков.
Из переговорной группы Киев должен исключить военных, присутствовавших в составе делегации в Стамбуле, уверен эксперт.
«Состав украинской переговорной группы, которая приехала в Турцию, был собран… Там были военные и контрразведчики, а они точно не способны договариваться», — сказал Царев.
«Если Украина хочет мира — никаких военных. Переговорная группа должна состоять из дипломатов и политиков», — подчеркнул собеседник aif.ru.
В переговорной группе не должно быть «Душителя».
Царев обратил внимание, что в Турцию в составе украинской делегации договариваться с РФ о мире приехал даже заместитель главы СБУ Александр Поклад, который подозревался в причастности к убийству финансиста Дениса Киреева — участника первых мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году.
«Поклад — точно не та фигура, которая способна и хочет договариваться о мире. Напомню, что этот человек стоит за убийствами и терактами, за организацией провокации в Буче. Какой же он переговорщик в мирной группе?» — резонно заметил Царев.
Покладу, близкому к команде главы офиса президента Украины Андрея Ермака, также приписывают убийство журналиста Павла Шеремета, главы ДНР Александра Захарченко, адвоката Грабовского, защищавшего российских военных Александрова и Ерофеева, и многих других политических оппонентов киевского режима. В СБУ Поклад получил прозвище «Душитель» за методы насилия, которые он применял с целью выбить нужные показания.
Почему Киев хочет поменять состав переговорной группы.
Как сообщают СМИ, Киев намерен изменить состав группы для работы над меморандумом о будущем мирном соглашении с Россией из-за нехватки профессиональных политиков.
По информации источников, на участие в предстоящей работе над меморандумом претендуют глава офиса президента Украины Андрей Ермак, силовые структуры, европейцы и, возможно, кандидаты, предложенные западными партнерами.
«Европа очень хочет попасть за стол переговоров. И Украина очень хочет, чтобы Европу туда включили, но этого не хочет ни США, ни Россия», — в свою очередь отметил Царев.
Ранее газета Wall Street Journal написала о том, что новый раунд переговоров России и Украины может состояться в середине июня в Ватикане.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей по поводу следующих встреч представителей России, Украины, а вместе с ними США и европейских стран, сейчас нет.
Напомним, первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом прошли 16 мая в Стамбуле. Встреча продлилась меньше двух часов. Члены делегации Киева, которую возглавлял министр обороны Украины Рустем Умеров, пришли на переговоры в военной форме и с переводчиком. Позднее стало известно, что переговоры шли на русском языке. Стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».