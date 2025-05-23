Уберут «Душителя»: Киев срочно меняет состав переговорной группы с РФ

Напомним, первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом прошли 16 мая в Стамбуле. Встреча продлилась меньше двух часов. Члены делегации Киева, которую возглавлял министр обороны Украины Рустем Умеров, пришли на переговоры в военной форме и с переводчиком. Позднее стало известно, что переговоры шли на русском языке. Стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».