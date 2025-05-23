Политолог Фишер: нормализация отношений с Россией для Трампа важнее Украины

Старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер в интервью немецкой газете Spiegel выразила мнение, что президент США Дональд Трамп больше заинтересован в восстановлении отношений с Россией, чем в решении украинского кризиса.
Она подчеркнула, что для Трампа важнее налаживание диалога с Москвой, и если посредничество в конфликте на Украине станет для него препятствием, он может отказаться от участия в таких усилиях.
Фишер отметила, что в Киеве воспринимают личные контакты между лидерами США и России как потенциальную угрозу. По её словам, без поддержки США Украина не сможет эффективно противостоять России в военном плане, что делает ситуацию особенно сложной для украинских властей. В этом контексте личные связи между Трампом и российским руководством вызывают опасения у украинских политиков.
Политолог также иронично заметила, что «Трамп каждый день отправляет в Москву по несколько подарков», подчеркнув, что подобные жесты могут свидетельствовать о его стремлении к сближению с Россией.
Ранее американский политолог Гилберт Доктороу выразил мнение, что в случае выхода США из украинского конфликта, поражение Киева станет неизбежным, и европейским странам придется с этим смириться.