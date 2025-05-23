Политолог Фишер: нормализация отношений с Россией для Трампа важнее Украины

Фишер отметила, что в Киеве воспринимают личные контакты между лидерами США и России как потенциальную угрозу. По её словам, без поддержки США Украина не сможет эффективно противостоять России в военном плане, что делает ситуацию особенно сложной для украинских властей. В этом контексте личные связи между Трампом и российским руководством вызывают опасения у украинских политиков.