Путин наградил семью челябинцев за славное родительство

В число награжденных вошли также семьи из Челябинской области. Так орден «Родительская слава» получила челябинская семья Фоменко (Андрей Сергеевич и Наталья Викторовна).
Кроме того государственные награды за другие заслуги получили и другие представители Южного Урала. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени’награжден президент компании «Магнезит» Сергей Павлович Коростелев. Медалью Луки Крымского президент России наградил Елену Николаевну Иванову, которая заведует лабораторией Областной психоневрологической больницы № 5.
Отметим, что Указ президента России уже опубликован на интернет-портале правовой информации.