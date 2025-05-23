Путин наградил семью челябинцев за славное родительство

Кроме того государственные награды за другие заслуги получили и другие представители Южного Урала. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени’награжден президент компании «Магнезит» Сергей Павлович Коростелев. Медалью Луки Крымского президент России наградил Елену Николаевну Иванову, которая заведует лабораторией Областной психоневрологической больницы № 5.