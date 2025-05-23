Лавров в очередной раз сразил публику шуткой: на этот раз подколол журналиста Зарубина

Предваряя награждение российский лидер заявил, что на мировой арене в настоящий момент идет борьба добра со злом. А после церемонии Сергей Лавров поблагодарил президента за награду и отметил, что говорит от всего сердца и воспринимает решение главы государства о своем награждении, как оценку работы всего коллектива МИД по реализации тех задач, которые ставятся президентом на внешнеполитическом направлении.