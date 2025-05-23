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Лавров в очередной раз сразил публику шуткой: на этот раз подколол журналиста Зарубина

Лавров шутливо поинтересовался у журналиста Зарубина, кто пустил его в Кремль.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Забавный диалог произошел после церемонии вручения государственных наград в Кремле.

«Как вас сюда пустили?» — спросил министр у репортера.

Шутка вызвала смех у гостей и участников церемонии. Они напомнили, что журналист «практически живет в Кремле» и регулярно присутствует на официальных приемах.

Напомним, министру иностранных дел России Сергею Лаврову был вручен орден святого Апостола Андрея Первозванного прямо из рук президента РФ Владимира Путина. Церемония награждения проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле в четверг, 22 мая.

Предваряя награждение российский лидер заявил, что на мировой арене в настоящий момент идет борьба добра со злом. А после церемонии Сергей Лавров поблагодарил президента за награду и отметил, что говорит от всего сердца и воспринимает решение главы государства о своем награждении, как оценку работы всего коллектива МИД по реализации тех задач, которые ставятся президентом на внешнеполитическом направлении.

Остроты и шутки российского министра, коих за годы работы Лаврова, набралось в архивах журналистов уже не мало. Из совсем недавнего можно вспомнить встречу министра со студентами Российско-Армянского университета в Ереване. Когда ведущая предложила учащимся представляться и задавать вопросы, министр заметил, что сообщать семейное положение не обязательно, чтобы не тратить время.

Ректор университета Эдвард Сандоян в ответ пошутил, что если девушки симпатичные, то этот семейное положение «может быть актуальным». Лавров парировал: «Лучше сразу адрес».

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на переговорах с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Алма-Ате российский министр успел удивить всех своим искрометным юмором, хотя переговоры только-только начались.

На встрече с коллегой из Сербии Лавров иронично отреагировал на вопрос американского журналиста о компромиссах, на которые придется пойти перед переговорами по Украине. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул Данию и Гренландию.