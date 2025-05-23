Служба внешней разведки России сообщила, что главу евродипломатии Каю Каллас отстранили от участия в подготовке стратегических документов по вопросам оборонной политики Евросоюза. По данным пресс-бюро ведомства, такое решение стало следствием недовольства председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Как Каллас переживает отстранение от обороны ЕС.
Премьер-министр Эстонии и глава евродипломатии Кая Каллас может испытывать сильный психологический стресс на фоне отстранения от участия в подготовке оборонных планов Евросоюза. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.
По его словам, внешние признаки, зафиксированные во время последней пресс-конференции Каллас, указывают на глубокое нервное напряжение.
«На ее лице заметны опущенные уголки рта и нижние веки, что может свидетельствовать не столько о возрастных изменениях, сколько о внутреннем истощении и тревоге. Потухший взгляд, расширенные зрачки, постоянно поджатые губы — все это признаки стресса и растерянности. Похоже, новость стала для нее неожиданной и пугающей», — отметил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что Каллас может находиться в состоянии крайнего психоэмоционального истощения и не до конца понимать причины сложившейся ситуации.
«Она, вероятно, воспринимает отстранение как нечто несправедливое и шокирующее. Сейчас видно, что она дезориентирована, внутренне напряжена и не знает, как действовать дальше», — добавил он.
Эксперт также отметил, что продолжительное пребывание в подобном состоянии может негативно сказаться на психоэмоциональном фоне.
«Когда энергия на нуле, а эмоции подавлены, это может привести к срыву. Сколько она сможет удерживать контроль — вопрос открытый», — резюмировал Панкратов.
«Маленькая девочка, не понимающая, что происходит».
Как отметил в беседе с aif.ru эксперт Панкратов, реакцию Каллас на отстранение от участия в подготовке стратегических документов по вопросам оборонной политики ЕС можно сравнить с эмоциональным потрясением, которое переживает женщина, узнавшая об измене супруга.
Эксперт добавил, что политик выглядит испуганной и дезориентированной, словно «маленькая девочка, не понимающая, что происходит».
Панкратов считает, что Каллас ощущает себя «использованной и оставленной», как человек, от которого отказались не по причине конфликта, а из-за утраты ценности. Он добавил, что для нее ситуация ощущается как необратимая: это не тот случай, где можно «пойти на курсы» или «отдохнуть, чтобы восстановиться».
«Она боится именно будущего и не может осознать, в чем ее вина. Она старалась, делала все, что от нее требовалось, но теперь понимает, что не способна изменить ситуацию — просто потому, что не хватает ресурсов», — пояснил психотерапевт.
По мнению эксперта, подобная психологическая реакция говорит о глубокой внутренней растерянности и утрате ориентиров.
Каллас стремится заручиться поддержкой Макрона и Мерца.
В настоящее время глава европейской дипломатии Кая Каллас демонстрирует стремление найти поддержку среди других лидеров ЕС. Такое мнение озвучил Руслан Панкратов, проанализировав поведение Каллас на саммите в Албании 16 мая.
По его словам, в невербальных сигналах политика просматривается сильное внутреннее напряжение. В частности, специалист обратил внимание на внешний вид Каллас: менее аккуратная укладка может свидетельствовать о стрессе.
«Можно было бы списать это на усталость или возраст, но есть и другие детали», — отметил он.
Панкратов также проанализировал кадры, на которых Каллас общается с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, характерное положение рук — правая ладонь накрывает его руку, а левая — поддерживает сбоку или снизу — может указывать на подсознательное стремление к защите и поддержке.
Эксперт считает, что Каллас пытается сдерживать эмоции, поскольку ощущает тревогу и не понимает, кто именно ее подвел.
«Она напугана и дезориентирована — не понимает, в чем ее вина и чего ожидать дальше», — пояснил он.
На другом снимке, где Каллас запечатлена рядом с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, также прослеживаются признаки эмоционального напряжения.
«Ее улыбка выглядит натянутой, поза закрытой. Правая рука прикрывает левую — на которой надеты часы. Обычно часы носят на левой, а на правой их размещают люди, стремящиеся к контролю. Это может символизировать ее попытку подавить внутреннюю неуверенность и сдержать эмоции», — отметил Панкратов.
По мнению эксперта, поведение главы евродипломатии говорит о психологической неустойчивости, вызванной политическим давлением и неопределенностью в отношении ее дальнейшей роли в структуре ЕС.
Каллас находится на грани срыва.
Врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас на фоне политического давления и исключения из оборонного стратегического планирования ЕС переживает острый психоэмоциональный кризис.
По его словам, несмотря на внешнюю собранность, Каллас находится в состоянии сильного внутреннего напряжения и неопределенности: она дезориентирована, эмоционально истощена и ощущает себя преданной.
«Она напугана, не понимает, кто ударил первым и откуда ждать следующего. Находится в растерянности, не знает, к кому обратиться за помощью. Внутренне полностью опустошена», — отметил Панкратов.
Эксперт считает, что политическое давление усилило эмоциональную уязвимость Каллас. По его оценке, сохранять такое напряжение долго она не сможет.
«Это может “взорваться” в любой момент. Сейчас у нее нет энергии, она подавлена, чувствует стыд и бессилие. Если раньше могла что-то скрыть или рационализировать, как в истории с ее супругом, то в этой ситуации нет места лжи — все вокруг такие же циничные», — пояснил он.
Панкратов также предположил, что травля Каллас организована искусственно через информационные каналы, чтобы ввести ее в состояние глубокого стресса.
По его мнению, в ближайшее время у политика может нарушиться сон, появятся навязчивые мысли, тревожность и признаки постстрессового расстройства. Каллас станет более мнительной, ранимой, может начать видеть угрозу повсюду и действовать импульсивно.
«Это состояние можно сравнить с собакой на удавке: чем больше она дергается, тем сильнее петля затягивается. Очень точная метафора ее нынешнего положения», — заключил Панкратов.