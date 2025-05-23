Стыд и страх: эксперт раскрыл, что скрывает Кая Каллас после унижения в ЕС

Панкратов считает, что Каллас ощущает себя «использованной и оставленной», как человек, от которого отказались не по причине конфликта, а из-за утраты ценности. Он добавил, что для нее ситуация ощущается как необратимая: это не тот случай, где можно «пойти на курсы» или «отдохнуть, чтобы восстановиться».