Обозреватель The Guardian Дженифер Рэнкин заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разрушил план европейских политиков по введению новых санкций против России.
Она уточнил, что это произошло после разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
«Все европейские надежды на то, что американский лидер захочет усилить давление на Кремль, были разбиты после телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся в понедельник», — отметила Рэнкин.
По ее словам, глава Белого дома вместо того, чтобы ввести новые «масштабные» санкции против Москвы из-за отказа от перемирия, расхвалил перспективу торговли с Россией. Тем самым Трамп шокировал европейцев.