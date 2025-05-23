Посол Келин: Британия скрывает информацию о местонахождении Скрипалей

Власти Великобритании скрывают от России информацию о местонахождении и состоянии здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, Москва даже не знает, живы ли они. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил посол России в стране Андрей Келин.
— Никаких достоверных сведений о судьбе Скрипалей от британской стороны мы до сих пор не получили. Скрывается информация о месте их нахождения, состоянии здоровья. Британцы говорят, что Скрипали имеют возможность обратиться в посольство, но воспользоваться этой возможностью не хотят, — отметил дипломат, его цитирует РИА Новости.
15 октября 2024 года в письменных показаниях, зачитанных в ходе открытого слушания по делу о своем отравлении, Сергей Скрипаль заявил, что «не чувствовал опасности и не пытался скрыться». Он добавил, что среди его соседей были бывшие полицейские, все были знакомы между собой и присматривали друг за другом.
10 декабря 2024 года в посольстве России в Великобритании заявили, что Лондон пытается спрятаться за «завесой антироссийских выдумок», осознавая ответственность за гибель британки Дон Стерджес, которая отравилась с супругом Чарли Роули в Эймсбери в июне 2018 года. По утверждениям британских спецслужб, британцы оказались под воздействием того же вещества, которым в Солсбери в марте того же года отравились Скрипали.