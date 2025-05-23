10 декабря 2024 года в посольстве России в Великобритании заявили, что Лондон пытается спрятаться за «завесой антироссийских выдумок», осознавая ответственность за гибель британки Дон Стерджес, которая отравилась с супругом Чарли Роули в Эймсбери в июне 2018 года. По утверждениям британских спецслужб, британцы оказались под воздействием того же вещества, которым в Солсбери в марте того же года отравились Скрипали.