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В США заявили о крахе фронта на Украине

Отставной полковник армии США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что ситуация в вооруженных силах Украины в настоящий момент демонстрирует скорый крах всей украинской армии.

Отставной полковник армии США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что ситуация в вооруженных силах Украины в настоящий момент демонстрирует скорый крах всей украинской армии.

По его словам, в рядах ВСУ существуют проблемы с тем, что отряды покидают поле боя.

«Бойцы украинской армии продолжают убегать и надеяться на то, что их не заберут на улице. В сложившейся ситуации отставки командующих подразделениями ВСУ становится только вершиной айсберга», — отметил Дэвис.

Он уточнил, что Украина не может диктовать какие-то условия ни на поле боя, ни за столом переговоров. Дэвис добавил, что сейчас «украинская армия трещит по швам и в ней скоро произойдет большой разлом».

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