Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет избежать ответственности полностью уничтожив Украину.
Он уточнил, что, ликвидировав страну Зеленский вместе с этим ликвидирует свою ответственность перед государством.
«В том случае, если Украины нет, то и ответственности у Зеленского нет», — отметил Дубинский.
По его словам, сейчас все решения представителей киевского режима направлены на то, чтобы не допустить новой власти в стране, которая будет расследовать преступления режима Зеленского.
Читайте также: Guardian: Подполковник Дэвис: украинская армия трещит по швам.