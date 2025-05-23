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Зеленский хочет уничтожить Украину, чтобы избежать ответственности

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет избежать ответственности полностью уничтожив Украину.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет избежать ответственности полностью уничтожив Украину.

Он уточнил, что, ликвидировав страну Зеленский вместе с этим ликвидирует свою ответственность перед государством.

«В том случае, если Украины нет, то и ответственности у Зеленского нет», — отметил Дубинский.

По его словам, сейчас все решения представителей киевского режима направлены на то, чтобы не допустить новой власти в стране, которая будет расследовать преступления режима Зеленского.

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