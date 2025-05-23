Атомный крейсер «Архангельск» ударил крылатой ракетой по береговой цели

«Пуск произведён из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области», — уточнили в министерстве.
Пуск крылатой ракеты «Калибр» с подлодки «Архангельск». Видео © Telegram / Минобороны России.
Расстояние до цели превысило 600 километров. Согласно данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, с подтверждением всех полётных и технических параметров.
Как сообщал Life.ru, Минобороны оснастило российские подводные крейсеры «Борей-А» и подводные лодки «Ясень-М» гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон». Кроме того, в ходе специальной военной операции подводные лодки активно используют крылатые ракеты «Калибр».