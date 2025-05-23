Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атомный крейсер «Архангельск» ударил крылатой ракетой по береговой цели

Во время плановой боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«Пуск произведён из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области», — уточнили в министерстве.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с подлодки «Архангельск». Видео © Telegram / Минобороны России.

Расстояние до цели превысило 600 километров. Согласно данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, с подтверждением всех полётных и технических параметров.

Как сообщал Life.ru, Минобороны оснастило российские подводные крейсеры «Борей-А» и подводные лодки «Ясень-М» гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон». Кроме того, в ходе специальной военной операции подводные лодки активно используют крылатые ракеты «Калибр».