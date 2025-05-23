«Сами сделали, а сейчас говорите — верните»: Володин жёстко ответил КПРФ на идею о переименовании Волгограда в Сталинград

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания прокомментировал предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград. Спикер обратился к коммунистам с вопросом об их отношении к Иосифу Сталину. Он напомнил, что переименование Царицына в Сталинград, а затем и обратное решение принимались при советской власти.
Володин подчеркнул, что если коммунисты осудили Сталина в прошлом, то должны последовательно придерживаться этой позиции. Если же их взгляды изменились, то, по его словам, им следует публично заявить о своей оценке оценку.
«Взяли назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Сами сделали, а сейчас говорите — верните. А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина, вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии. Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — сказал Володин.
Также спикер Госдумы затронул тему памятников советской эпохи. Он отметил, что памятники Ленину находятся под защитой как объекты федерального значения, и их снос недопустим. В отличие от советского руководства, которое массово демонтировало памятники Сталину, нынешние власти, по словам Володина, бережно относятся к историческому наследию.
Депутаты от коммунистической партии попытались возразить, утверждая, что переименование Сталинграда в Волгоград произошло при Борисе Ельцине. Однако Володин напомнил, что Ельцин был партийным деятелем и секретарем обкома, и коммунисты не помешали его действиям в то время.
Ранее вопрос о переименовании Волгограда поднимался на марафоне общества «Знание. Первые», который посетил президент России. Одна из активисток предложила главе государства рассмотреть возможность возвращения городу исторического названия. Владимир Путин тогда заявил, что решение должны принять сами жители Волгограда. Он также отметил, что идея заслуживает внимания и требует обсуждения.
Тем временем член ЦК КПРФ, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что роспуск Советского Союза в 1991 году был незаконным, а его юридический статус требует рассмотрения. По ее мнению, подписание Беловежских соглашений Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем не имело законных оснований, так как никто не наделял их соответствующими полномочиями.