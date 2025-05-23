«Сами сделали, а сейчас говорите — верните»: Володин жёстко ответил КПРФ на идею о переименовании Волгограда в Сталинград

«Взяли назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Сами сделали, а сейчас говорите — верните. А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина, вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии. Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — сказал Володин.