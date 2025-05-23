Песков высказался о смене состава переговорной группы Украины

Песков оценил возможные изменения в составе переговорной группы Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины. По его словам, в процессе переговоров важны все нюансы, в том числе и персональный состав участников с украинской стороны.
«Песков прокомментировал … сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, отметив, что в вопросе переговоров имеют значения все нюансы», — пишет РИА Новости. Агентство взяло комментарий у официального представителя Кремля.
Украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая возглавил министр обороны Рустем Умеров. В состав делегации также вошли первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый замглавы СВР Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.