Россия продолжит добиваться у Великобритании информации по делу Скрипалей

Напомним, что 4 марта 2018 года в Солсбери были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия. Инцидент вызвал международный резонанс. Через четыре месяца, 4 июля, британские власти сообщили о новом инциденте в Эймсбери, где два человека подверглись воздействию неизвестного вещества. Позже Скотланд-Ярд подтвердил, что пострадавшие контактировали с тем же токсичным агентом, что и Скрипали. 8 июля 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице Солсбери, в то время как её партнёр, 45-летний Чарли Роули, остался жив.