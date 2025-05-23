Россия продолжит требовать от Великобритании предоставления проверенных данных по делу Сергея и Юлии Скрипалей, а также намерена удостовериться в отсутствии принудительных действий в отношении них со стороны британских властей. Такое заявление сделал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Поводом для комментариев стали состоявшиеся в прошлом году публичные слушания в Великобритании, посвящённые гибели в 2018 году Дон Стерджес. В это время местные СМИ распространили информацию о том, что Скрипали отказались участвовать в процессе по солсберийскому делу из-за опасений за собственную безопасность.
Как отметил Келин, Скрипали могли бы дать показания в рамках расследования смерти Стерджес, однако их участие было отклонено под надуманными предлогами, передает РИА «Новости».
«Мы будем продолжать добиваться от Лондона достоверных сведений на этот счет, чтобы убедиться напрямую в отсутствии какого-либо принуждения. Мы также будем настаивать, чтобы британское правительство раскрыло факты о произошедшем в Солсбери. Это было очевидной провокацией, с которой началось стремительное ухудшение отношений между нашими странами», — заявил дипломат.
Напомним, что 4 марта 2018 года в Солсбери были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия. Инцидент вызвал международный резонанс. Через четыре месяца, 4 июля, британские власти сообщили о новом инциденте в Эймсбери, где два человека подверглись воздействию неизвестного вещества. Позже Скотланд-Ярд подтвердил, что пострадавшие контактировали с тем же токсичным агентом, что и Скрипали. 8 июля 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице Солсбери, в то время как её партнёр, 45-летний Чарли Роули, остался жив.
Лондон обвиняет российские спецслужбы в применении вещества «Новичок» для отравления Скрипалей, а гибель Стерджес связывает с случайным контактом Роули с флаконом, который он ошибочно принял за парфюмерию. Москва категорически отрицает причастность. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз указывал на отсутствие доказательств в «деле Скрипаля». Российская сторона направила десятки официальных запросов с требованием доступа к материалам расследования и гражданам РФ, а также предложила провести совместную работу по установлению истины.
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