Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал вводить новые санкции в отношении Москвы. Он также изменил позицию по украинскому конфликту. Так считает эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах, пишет словацкое издание Pravda.
Он отметил, что выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по Украине станет катастрофой для Киева. Эксперт объяснил это тем, что для Москвы у Дональда Трампа «нет кнута — только пряники».
«Россию не коснулись американские пошлины, да и новые санкции США против России не ввели. Для Киева это обернется катастрофой в ближайшем будущем», — указал Кеннет Макдонах.
Немецкие эксперты также считают, что Дональд Трамп заинтересован в урегулировании отношений с Россией. При этом украинский конфликт — не самый его большой приоритет.