Песков оценил возможную смену состава делегации переговорщиков от Украины

Как сообщал Life.ru, Украина планирует обновить состав делегации для переговоров из-за нехватки опытных политиков. В новый состав могут войти люди из окружения главы Офиса президента Андрея Ермака, представители силовых ведомств и кандидаты, рекомендованные западными странами.