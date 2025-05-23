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Песков оценил возможную смену состава делегации переговорщиков от Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможных изменениях в составе украинской переговорной группы. Он подчеркнул, что нюансы играют важную роль в вопросах переговоров.

«Имеют значение все нюансы», — приводит агентство РИА «Новости» слова Пескова.

Как сообщал Life.ru, Украина планирует обновить состав делегации для переговоров из-за нехватки опытных политиков. В новый состав могут войти люди из окружения главы Офиса президента Андрея Ермака, представители силовых ведомств и кандидаты, рекомендованные западными странами.

Напомним, в состав делегации России на переговорах в Стамбуле вошли: помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.