В США назвали два возможных сценария Трампа по урегулированию конфликта на Украине

По мнению эксперта, Трамп, чтобы не повторить политику Джо Байдена, скорее всего, откажется от поддержки Украины и переложит ответственность на Европу. Однако Миршаймер сомневается, что европейцы смогут самостоятельно противостоять России, назвав такие ожидания «смехотворными».