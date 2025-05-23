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В США назвали два возможных сценария Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что у Дональда Трампа после разговора с Владимиром Путиным осталось только два варианта решения украинского конфликта: принять российские условия или полностью выйти из переговорного процесса.

Политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что у Дональда Трампа после разговора с Владимиром Путиным осталось только два варианта решения украинского конфликта: принять российские условия или полностью выйти из переговорного процесса.

«У него есть два пути. Он должен либо принять требования России, либо выйти», — заявил Миршаймер.

По мнению эксперта, Трамп, чтобы не повторить политику Джо Байдена, скорее всего, откажется от поддержки Украины и переложит ответственность на Европу. Однако Миршаймер сомневается, что европейцы смогут самостоятельно противостоять России, назвав такие ожидания «смехотворными».

Ранее сообщалось, что Трамп ставит отношения с Россией выше помощи Украине.