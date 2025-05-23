Тем временем первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Каллас следует покинуть политику. Джабаров отметил, что действия Каллас наносят вред, а сама политик не учитывает изменения в международных отношениях. По его словам, она опирается на непроверенные данные и не замечает, что США больше не поддерживают ЕС безоговорочно, особенно сторонников жёсткой линии в Европе. Он добавил, что ей стоило бы оставить политическую деятельность и сосредоточиться на домашних делах.