Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время публичного выступления на пресс-конференции в Сербии допустила ошибку, перечисляя ветви власти. Как сообщают «Известия», она запуталась как в названиях, так и в произношении.
Сначала Каллас назвала исполнительную власть «руководящей», затем затруднилась с произношением слова «законодательная» и в конце упомянула суды. Дипломат признала, что перепутала термины, и извинилась, сославшись на усталость после напряженной рабочей недели.
«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, ээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн.., то есть я имею в виду суды. Извините, это была очень долгая неделя», — произнесла глава европейской дипломатии.
В Евросоюзе, как и в большинстве демократических систем, три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная.
Согласно данным, полученным от СВР, в руководящих кругах Евросоюза постепенно приходят к осознанию ошибочности выбора Каллас на должность высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В Еврокомиссии также выражают недовольство ее профессиональной несостоятельностью в вопросах внешней политики. «Каллас — зримое проявление кризиса Евросоюза, констатировали там», — рассказали в СВР РФ.
Тем временем первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Каллас следует покинуть политику. Джабаров отметил, что действия Каллас наносят вред, а сама политик не учитывает изменения в международных отношениях. По его словам, она опирается на непроверенные данные и не замечает, что США больше не поддерживают ЕС безоговорочно, особенно сторонников жёсткой линии в Европе. Он добавил, что ей стоило бы оставить политическую деятельность и сосредоточиться на домашних делах.
Не так давно официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что милитаристские высказывания Каллас отражают растерянность Брюсселя перед лицом новой администрации Дональда Трампа и страх ЕС быть главным спонсором Киева.