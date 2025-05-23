Врио губернатора Денис Паслер посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле

— Новый кластер в ближайшее время появится в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых. Помимо этого планируем организовать до конца следующего года еще шесть кластеров на базе разных образовательных учреждений по всему региону, — пишет Денис Паслер.