Врио губернатора Денис Паслер посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 22 мая посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где обсудил ключевой вопрос для предприятия — подготовку кадров. Об этом он сообщает в своём telegram-канале.
По словам Паслера, в области применяются эффективные инструменты для решения этой задачи, главным из которых является развитие среднего профессионального образования. Нижний Тагил выделяется как город, где СПО имеет большое значение для получения востребованных специальностей.
— Новый кластер в ближайшее время появится в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых. Помимо этого планируем организовать до конца следующего года еще шесть кластеров на базе разных образовательных учреждений по всему региону, — пишет Денис Паслер.
УВЗ активно участвует в работе с молодёжью — предприятие шефствует над 20 школами, знакомит учеников старших классов с производством и поощряет выбор рабочих профессий. Завод также финансирует ремонт образовательных учреждений и поддерживает целевое обучение.