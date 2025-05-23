Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио губернатора Денис Паслер посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле

Врио губернатора обсудил на заводе в Нижнем Тагиле ключевой вопрос о подготовке кадров.

Источник: соцсети

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 22 мая посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где обсудил ключевой вопрос для предприятия — подготовку кадров. Об этом он сообщает в своём telegram-канале.

По словам Паслера, в области применяются эффективные инструменты для решения этой задачи, главным из которых является развитие среднего профессионального образования. Нижний Тагил выделяется как город, где СПО имеет большое значение для получения востребованных специальностей.

— Новый кластер в ближайшее время появится в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых. Помимо этого планируем организовать до конца следующего года еще шесть кластеров на базе разных образовательных учреждений по всему региону, — пишет Денис Паслер.

УВЗ активно участвует в работе с молодёжью — предприятие шефствует над 20 школами, знакомит учеников старших классов с производством и поощряет выбор рабочих профессий. Завод также финансирует ремонт образовательных учреждений и поддерживает целевое обучение.