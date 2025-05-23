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Песков оценил возможное изменение состава переговорной группы Украины

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в вопросе переговоров России и Украины все нюансы имеют значение.

Источник: Аргументы и факты

В вопросе переговоров России и Украины все нюансы имеют значение, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных изменениях в составе украинской переговорной группы, передает РИА Новости.

«Имеют значение все нюансы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Киев намерен изменить состав своей переговорной группы для работы над меморандумом о будущем мирном соглашении с РФ из-за нехватки профессиональных политиков.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев отмечал, что из переговорной группы Украины должны исключить военных. Особо он подчеркнул замглавы СБУ Александра Поклада.