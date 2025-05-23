Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отправляет подарки каждый день»: В Германии заявили, что Трамп бросил Украину ради России

Президент США Дональд Трамп нацелен на восстановление отношений с Россией, а не на решение конфликта на Украине. Об этом в интервью немецкой газете Spiegel заявила старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер.

Источник: Life.ru

По словам Фишер, для Трампа важнее нормализация двусторонних отношений, и если посредничество в украинском конфликте станет препятствием для этого, он может отказаться от такой роли. Она также отметила, что в Киеве воспринимают возможный личный контакт между Трампом и Путиным как угрозу, поскольку без американской поддержки Украина не сможет эффективно противостоять России.

Фишер саркастически заметила, что «Трамп каждый день отправляет в Москву по несколько подарков».

Недавно состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, который длился более двух часов и касался, в том числе, урегулирования конфликта на Украине. Путин сообщил о готовности России работать с украинской стороной над меморандумом о будущем мирном договоре. Трамп, в свою очередь, заявил, что не вводит новые санкции против России, поскольку видит шанс на разрешение конфликта.