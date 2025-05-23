«Отправляет подарки каждый день»: В Германии заявили, что Трамп бросил Украину ради России

По словам Фишер, для Трампа важнее нормализация двусторонних отношений, и если посредничество в украинском конфликте станет препятствием для этого, он может отказаться от такой роли. Она также отметила, что в Киеве воспринимают возможный личный контакт между Трампом и Путиным как угрозу, поскольку без американской поддержки Украина не сможет эффективно противостоять России.