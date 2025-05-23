Миршаймер: у Трампа остались только два пути урегулирования на Украины

Миршаймер подчеркнул, что если исключить США из уравнения, то идея о том, что Европа сможет самостоятельно справиться с Россией и даже оттеснить ее — просто нереальна. Он выразил сомнение в способности европейских стран вести конфликт без поддержки США и подчеркнул их зависимость в этом вопросе.