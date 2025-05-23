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Миршаймер: у Трампа остались только два пути урегулирования на Украины

Трамп должен либо согласиться с требованиями России, либо полностью отказаться от диалога с Москвой.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что у президента США Дональда Трампа есть всего два варианта решения украинского конфликта после его разговора с Владимиром Путиным.

Он отметил, что Трамп должен либо согласиться с требованиями России, либо полностью отказаться от диалога с Москвой.

По мнению эксперта, Трамп, скорее всего, выберет отказ от поддержки Украины, чтобы не оказаться в роли «Джо Байдена номер два». Он предполагает, что в таком случае американский лидер может выйти из переговорного процесса и оставить европейцам самостоятельное решение вопроса с конфликтом.

Миршаймер подчеркнул, что если исключить США из уравнения, то идея о том, что Европа сможет самостоятельно справиться с Россией и даже оттеснить ее — просто нереальна. Он выразил сомнение в способности европейских стран вести конфликт без поддержки США и подчеркнул их зависимость в этом вопросе.

Ранее старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер выразила мнение, что Трамп больше заинтересован в восстановлении отношений с Россией, чем в решении украинского кризиса.