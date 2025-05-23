В Кремле прокомментировали возможную смену состава украинской переговорной группы

Ранее сообщалось, что киевский режим не удовлетворён составом переговорной группы из 12 человек, которую Зеленский утвердил на переговоры с Россией 16 мая 2025 года в Стамбуле. Поэтому Украина планирует изменить состав своей переговорной группы.