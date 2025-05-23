Относительно темы переговоров с Украиной важны все нюансы. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины.
«Имеют значение все нюансы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что киевский режим не удовлетворён составом переговорной группы из 12 человек, которую Зеленский утвердил на переговоры с Россией 16 мая 2025 года в Стамбуле. Поэтому Украина планирует изменить состав своей переговорной группы.
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук считает, что делегация от Украины сплошь состояла из врагов страны.
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский назвал российскую переговорную группу в Турции «бутафорской». Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предположил, что такими оскорблениями он пытался сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле.