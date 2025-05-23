Денис Паслер встретился с участниками «Боевого братства» в Нижнем Тагиле

«Это очень важно, что вы не ждёте, когда к вам обратятся ребята, пришедшие с СВО, а сами идёте к ним. Надо понимать, в каком они состоянии, чем занимаются. Без поддержки бойцы могут “дойти” до состояния закрытости — а это уже поздно. Спасибо, что посещаете их сами и так вовремя», — сказал Денис Паслер.