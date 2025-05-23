Денис Паслер встретился с участниками «Боевого братства» в Нижнем Тагиле

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер встретился с участниками общественной организации «Боевое братство» и женской волонтёрской группой «Вместе Мы Сила Жёны Нижнего Тагила». На встрече обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, патриотического воспитания молодёжи, а также волонтёрской работы по сбору гуманитарной помощи.
Глава региона Денис Паслер поблагодарил участников «Боевого братства» и заявил о полной и всесторонней поддержке участников спецоперации и членов их семей.
«Это очень важно, что вы не ждёте, когда к вам обратятся ребята, пришедшие с СВО, а сами идёте к ним. Надо понимать, в каком они состоянии, чем занимаются. Без поддержки бойцы могут “дойти” до состояния закрытости — а это уже поздно. Спасибо, что посещаете их сами и так вовремя», — сказал Денис Паслер.
В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий по поддержке участников специальной военной операции, в том числе по их вовлечению в реализацию общественно значимых проектов и мероприятий. Участники СВО, активно задействованные в волонтёрских движениях, имеют право претендовать на получение почётного знака Заксобрания Свердловской области «За заслуги в волонтёрской деятельности» или общественной награды «Лидер добровольческого движения».
Руководитель местного отделения общественной организации «Боевое братство» в Нижнем Тагиле, участник специальной военной операции Андрей Малинин, рассказал главе региона о том, что общественники шьют термобельё, антидроновые плащи-пончо и одеяла, плетут маскировочные сети, изготавливают костюмы для снайперов. Только с начала текущего года членами организации собрано и отправлено в зону проведения СВО около 50 тонн гуманитарного груза, 20 единиц мототехники и 15 автомобилей.
В ходе встречи участники обсудили ход реализации образовательной программы «Управленческие кадры Урала», цель которой — подготовить участников и ветеранов СВО к работе в органах власти и организациях региона. Сейчас 350 кандидатов прошли этап собеседования. Конкурсанты приступят к обучению уже через два месяца.
«Я понял, что у меня ещё есть силы и возможности для того, чтобы реализовать свой потенциал и сделать жизнь в нашей области ещё лучше. Хотел бы продолжить служить своему Отечеству на муниципальной службе», — рассказал Андрей Малинин, успешно прошедший собеседование по программе «Управленческие кадры Урала».