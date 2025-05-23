Депутат Госдумы указал на опасные дороги в екатеринбургском поселке

В екатеринбургском поселке Северка дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. На это обратил внимание депутат Госдумы Андрей Альшевских.
«Лунные дороги поселка представляют собой угрозу для водителей и пешеходов. Необходим срочный ремонт проезжей части», — отметил депутат.
Он направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области, сотрудники которой провели проверки. Инспекторы согласились с доводами депутата и выдали ДЭУ Железнодорожного района четыре предписания, чтобы устранить нарушения.