Экс-помощник президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative заявил, что требования верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас об оказании давления на Россию является наглостью.
«Более того, Кая Каллас, выдающая себя за министра иностранных дел ЕС, — сама наглость», — отметил Бэндоу.
Он уточнил, что Каллас уже несколько раз критиковала подход Трампа к переговорам с Россией и президентом Владимиром Путиным.
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