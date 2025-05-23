Трамп все напутал с доказательствами «геноцида белых» в Африке

Роб Хоатсон, который установил мемориал, чтобы привлечь внимание общественности, рассказал прессе, что это было не место захоронения. «Это был мемориал. Это не был постоянный мемориал, который был установлен. Это был временный мемориал», — сказал он. Мемориал был установлен после убийства двух фермеров-африканеров в местной общине.