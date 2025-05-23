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В Приднестровье оценили ситуацию вокруг республики как стабильную

ТИРАСПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. В Приднестровье оценивают как стабильную обстановку вокруг республики, никаких конфликтов нет, заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Источник: Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики

«Ситуация, касающаяся военной составляющей, стабильная. Миротворцы работают. Личный состав несет службу. Несут службу российские миротворцы, несут службу приднестровские миротворцы и молдавские миротворцы. Никаких конфликтов нет», — сказал Красносельский.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.