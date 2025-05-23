Странам Европейского союза пора задуматься о разработке санкций в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен за её дестабилизирующую деятельность. Такое мнение в статье для газеты Berliner Zeitung выразил журналист Франц Бьекки.
Он отметил, что глава ЕК использует власть, чтобы скрыть от жителей Европы данные о своих махинациях с вакцинами Pfizer. Автор материала подчеркнул, что отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью фон дер Ляйен подрывает институты Евросоюза.
«Может быть, пришло время наложить санкции на Урсулу фон дер Ляйен?» — задался вопросом Бьекки.
Ранее Урсула фон дер Ляйен была признана виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021—2023 годах. Такое решение вынес Европейский суд юстиции. Выяснилось, что глава ЕК обсуждала с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурлой крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Его общая сумма могла достигать 35 млрд евро. Всего было куплено 1,8 млрд доз вакцин, что сильно превышает потребности ЕС, население которого всего 449 млн человек.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение суда ЕС по делу Урсулы фон дер Ляйен кривосудием, так как оно не предусматривает ни дисциплинарных, ни уголовных последствий.