BZ: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заслужила санкции за махинации с вакциной

Ранее Урсула фон дер Ляйен была признана виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021—2023 годах. Такое решение вынес Европейский суд юстиции. Выяснилось, что глава ЕК обсуждала с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурлой крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Его общая сумма могла достигать 35 млрд евро. Всего было куплено 1,8 млрд доз вакцин, что сильно превышает потребности ЕС, население которого всего 449 млн человек.