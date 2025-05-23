Guardian: Трамп подорвал санкционный план ЕС после разговора с Путиным

Ранее Трамп объяснил, что не вводит новые санкции против России, поскольку существует возможность достичь договорённостей по урегулированию украинского конфликта. В ЕС тем временем собираются усилить санкционное давление на Москву. Представитель правительства Германии заявил, что это решение европейские страны приняли после того, как президент США раскрыл им детали беседы с Путиным.