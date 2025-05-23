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Guardian: Трамп подорвал санкционный план ЕС после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп разрушил планы европейских политиков по введению новых санкций против России после двухчасового разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает The Guardian.

Источник: Life.ru

«Надежды Европы на то, что Дональд Трамп может усилить давление на Кремль, были разбиты после телефонного разговора президента США с Путиным в понедельник», — говорится в сообщении.

Вместо ожидаемых «масштабных» санкций американский лидер похвалил перспективы возобновления торговли с Москвой.

Европейские инсайдеры боятся, что смягчение американских санкций может привести к разрушению единства ЕС в отношении России. В частности, Венгрия может заблокировать продление европейских санкций в июле, что станет серьёзным шагом, угрожающим ограничению активов российского Центробанка на сумму 2,1 миллиарда евро, замороженных в Евросоюзе.

Ранее Трамп объяснил, что не вводит новые санкции против России, поскольку существует возможность достичь договорённостей по урегулированию украинского конфликта. В ЕС тем временем собираются усилить санкционное давление на Москву. Представитель правительства Германии заявил, что это решение европейские страны приняли после того, как президент США раскрыл им детали беседы с Путиным.