«Рособоронэкспорт» опроверг сообщения о срыве поставок С-400 Индии

Соглашение о поставке Индии зенитных ракетных комплексов С-400 реализуется в полном соответствии с взятыми обязательствами. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, опровергая публикации западных и украинских медиа о якобы сорванных Россией поставках.
Контракт выполняется сторонами согласно договорённостям. Индийское руководство дало высокую оценку тактико-техническим характеристикам этих систем, пояснил Михеев, на слова которого ссылается РИА «Новости».
Сделка на поставку пяти комплексов С-400 была заключена между Москвой и Нью-Дели в октябре 2018 года. Сумма контракта составила $5,43 млрд, каждый комплект включает от 8 до 12 пусковых установок.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди охарактеризовал российские зенитно-ракетные комплексы как значительное усиление обороноспособности, отметив их роль в противостоянии с Пакистаном. Ранее СМИ сообщали о двукратном применении Индией С-400 для отражения пакистанских атак 8 мая.
Издание The Times of India обратило внимание на символичный жест Моди: обращаясь к военным, он выступил на фоне российского комплекса ПВО. Как отметили журналисты, это стало ответом на заявления Пакистана о якобы уничтоженных индийских системах противовоздушной обороны.
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