Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС обсудит возможное лишение Венгрии права голоса

На слушании 27 мая Совет ЕС поднимет вопрос лишения Венгрии права голоса.

Источник: Аргументы и факты

Совет ЕС обсудит вопрос лишения Венгрии права голоса согласно статье 7 Договора о Европейском союзе, сообщается на сайте ведомства.

27 мая состоится восьмое слушание, отмечается в повестке дня.

Отметим, что статья 7 Договора о Европейском союзе предполагает процедуру приостановки действия ряда прав государства-члена, признанного нарушителем. Лишение права голоса является одной из возможных мер. Эту статью могут применять из-за систематического нарушения ценностей ЕС.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента призвали полностью заморозить финансирование Венгрии.

Politico писала, что ЕС опасается союза Венгрии, Словакии и Румынии против Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ЕС оттягивает мир на Украине из страха ответственности за ошибки.