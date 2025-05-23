Совет ЕС обсудит возможное лишение Венгрии права голоса

Совет ЕС обсудит вопрос лишения Венгрии права голоса согласно статье 7 Договора о Европейском союзе, сообщается на сайте ведомства.
27 мая состоится восьмое слушание, отмечается в повестке дня.
Отметим, что статья 7 Договора о Европейском союзе предполагает процедуру приостановки действия ряда прав государства-члена, признанного нарушителем. Лишение права голоса является одной из возможных мер. Эту статью могут применять из-за систематического нарушения ценностей ЕС.
Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента призвали полностью заморозить финансирование Венгрии.
Politico писала, что ЕС опасается союза Венгрии, Словакии и Румынии против Украины.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ЕС оттягивает мир на Украине из страха ответственности за ошибки.