Совет ЕС обсудит возможное лишение Венгрии права голоса

Отметим, что статья 7 Договора о Европейском союзе предполагает процедуру приостановки действия ряда прав государства-члена, признанного нарушителем. Лишение права голоса является одной из возможных мер. Эту статью могут применять из-за систематического нарушения ценностей ЕС.