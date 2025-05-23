Ленобласть поддержит проекты развития Старой Ладоги

Дрозденко отметил, что область профинансирует все проекты развития Старой Ладоги за исключением реконструкции федеральной трассы «Кола», которая будет поддержана из федерального бюджета. Одной из ближайших задач названо включение села в список опорных исторических поселений России и работа по улучшению транспортной доступности.