Ленобласть поддержит проекты развития Старой Ладоги

В Третьяковской галерее состоялось заседание Попечительского совета Старой Ладоги, на котором обсудили планы по комплексному развитию поселения и восстановлению исторических памятников. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале, выразив благодарность членам совета — среди них Ольга Любимова, Рашид Нургалиев и Алексей Кудрин.
— Бережно и системно с самым высоким и профессиональным кураторством, беремся сделать Старую Ладогу российским центром гостеприимства, — заявил глава региона.
Дрозденко отметил, что область профинансирует все проекты развития Старой Ладоги за исключением реконструкции федеральной трассы «Кола», которая будет поддержана из федерального бюджета. Одной из ближайших задач названо включение села в список опорных исторических поселений России и работа по улучшению транспортной доступности.