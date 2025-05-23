Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане прошли сборы территориальной обороны

В Астане состоялись сборы бригады территориальной обороны с участием депутатов Парламента РК, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Источник: Акимат Астаны

Депутаты Верхней палаты парламента, члены Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Максим Рожин и Самат Нуртаза посетили бригаду территориальной обороны в Астане. Мероприятие прошло в рамках воинских сборов, организованных акиматом столицы на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом массиве «Железнодорожный».

Акимат Астаны обеспечил участников сборов современными условиями размещения, качественным питанием и учебной инфраструктурой. Депутаты лично оценили бытовые условия, учебные классы и пообщались с военнообязанными, отметив их мотивированность и дисциплину.

Командир бригады, полковник Омар Орынбаев, подробно рассказал о задачах подразделения и продемонстрировал тактическую отработку охраны военных объектов.

Депутат Максим Рожин подчеркнул:

В Парламенте мы активно работаем над новой редакцией закона о территориальной обороне, которая включает понятия «формирование самообороны», «доброволец» и «объект территориальной обороны». Это позволит усилить обороноспособность страны с участием гражданских лиц".

Законопроект, который сейчас рассматривается в Сенате, предусматривает привлечение добровольцев к охране населенных пунктов, строительство оборонительных сооружений, проведение эвакуационных мероприятий.

В завершение визита депутаты поблагодарили акимат Астаны и командование бригады за слаженную работу и вклад в безопасность страны.