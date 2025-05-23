В Астане прошли сборы территориальной обороны

Депутаты Верхней палаты парламента, члены Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Максим Рожин и Самат Нуртаза посетили бригаду территориальной обороны в Астане. Мероприятие прошло в рамках воинских сборов, организованных акиматом столицы на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом массиве «Железнодорожный».
Акимат Астаны обеспечил участников сборов современными условиями размещения, качественным питанием и учебной инфраструктурой. Депутаты лично оценили бытовые условия, учебные классы и пообщались с военнообязанными, отметив их мотивированность и дисциплину.
Командир бригады, полковник Омар Орынбаев, подробно рассказал о задачах подразделения и продемонстрировал тактическую отработку охраны военных объектов.
Депутат Максим Рожин подчеркнул:
В Парламенте мы активно работаем над новой редакцией закона о территориальной обороне, которая включает понятия «формирование самообороны», «доброволец» и «объект территориальной обороны». Это позволит усилить обороноспособность страны с участием гражданских лиц".
Законопроект, который сейчас рассматривается в Сенате, предусматривает привлечение добровольцев к охране населенных пунктов, строительство оборонительных сооружений, проведение эвакуационных мероприятий.
В завершение визита депутаты поблагодарили акимат Астаны и командование бригады за слаженную работу и вклад в безопасность страны.