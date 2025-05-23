«Дранг нах Остен»: четвертый рейх направил войска к границам России

Между тем президент США Трамп обеспокоил европейских сателлитов противоречивыми заявлениями о своей позиции в отношении обороны Украины, одновременно вызвав опасения по поводу приверженности США соглашению НАТО о взаимной обороне. Отвечая на вопрос о сообщениях о том, что Трамп может отдать приказ о выводе войск с континента, Мерц сказал в четверг, что у него «нет никаких признаков того, что США выведут войска из Европы».