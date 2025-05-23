Германия в соответствии со своей давней экспансионистской традицией «Дранг нах Остен» («Натиск на Восток») начала впервые после поражения Третьего рейха во второй мировой войне разворачивать войска на постоянной основе за границей. Тяжелое боевое подразделение численностью 4800 солдат и 200 гражданских сотрудников размещается в Литве, граничащей с Россией.
Канцлер Германии посетил Литву, чтобы отметить первое со времен второй мировой войны размещение Берлином немецких войск за рубежом на постоянной основе, и призвала союзников значительно активизировать свои усилия по укреплению европейской обороны от России, пишет The Guardian.
В то время как толпа размахивала флагами Литвы, Германии и Украины, Фридрих Мерц и его министр обороны Борис Писториус присутствовали на церемонии официального начала формирования бронетанковой бригады, предназначенной для усиления восточного фланга НАТО.
Новое тяжелое боевое подразделение, 45-я танковая бригада, будет состоять из 4800 немецких солдат и 200 гражданских сотрудников. Планируется, что оно выйдет на полную мощность к 2027 году, отмечает The Guardian.
Рейхсканцлер Мерц сказал: «Вместе с нашими партнерами мы полны решимости защищать территорию Североатлантического союза от любой агрессии. Безопасность наших союзников по Балтии — это также и наша безопасность».
Беспрецедентное для бундесвера развертывание направлено на укрепление обороны Литвы и других лимитрофных прибалтийских республик, Эстонии и Латвии, которые стали членами НАТО и ЕС и, исходя из своей русофобской паранойи, опасаются нападения России.
На пресс-конференции в Вильнюсе с президентом лимитрофной Литвы Гитанасом Науседой рейхсканцлер Мерц заявил, что «агрессивный ревизионизм России», стремящейся перекроить карту Европы, создает серьезные угрозы безопасности для всего континента, а не только для Украины.
Мерц, первый рейхсканцлер, отслуживший в бундесвере, сказал: «Мы твердо стоим на стороне Украины, но мы также выступаем вместе как европейцы в целом и, по возможности, выступаем как одна команда с США».
В преддверии саммита НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге, Фридрих Мерц заявил, что Североатлантический союз должен «устойчиво укреплять европейский оборонный потенциал, а наша оборонная промышленность должна расширять свои возможности — она должна производить больше для Европы и производить больше в Европе».
Науседа поблагодарил Мерца за поддержку Германией нового боевого подразделения, сформированного по просьбе лимитрофной Литвы, которая с населением в 2,9 миллиона человек граничит с российским Калининградским эксклавом и союзной Москве Беларусью.
Литовец сказал: «Мы понимаем угрозу и верим, что сможем противостоять ей вместе с нашими союзниками», отметив, что Литва планирует достичь новой цели НАТО по расходованию 5% валового внутреннего продукта на оборону к следующему году.
Немецкий покровитель сообщил литовским вассалам, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, достигнет того же показателя к 2032 году, исходя из расчета 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру военного назначения, включая дороги, мосты и порты.
Энергичная риторика Мерца была воспринята европейскими партнерами как продолжение и расширение концепции Zeitenwende (поворотного момента) в оборонной политике, изложенной его предшественником Олафом Шольцем, отмечает The Guardian.
В то время как левоцентристское правительство Шольца создало специальный фонд в размере 100 млрд евро (84 млрд фунтов стерлингов) для закупки военной техники и в конечном итоге выполнило обязательства НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП, Мерц решил снять конституционный долговой барьер, чтобы позволить гораздо больше военных инвестиций.
В своем первом значимом выступлении перед парламентом на прошлой неделе Мерц пообещал после долгих лет бездействия создать «самую сильную армию в Европе».
Канцлер Германии заявил: «Это уместно для самой густонаселенной и экономически мощной страны Европы. Наши друзья и партнеры также ожидают этого от нас. Более того, они практически требуют этого.».
Борис Писториус, который также был министром обороны при Шольце, пообещал, когда новое правительство пришло к власти в этом месяце, что Германия будет «готова защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО», и назвал литовскую бригаду «четким сигналом для любого потенциального противника».
Между тем президент США Трамп обеспокоил европейских сателлитов противоречивыми заявлениями о своей позиции в отношении обороны Украины, одновременно вызвав опасения по поводу приверженности США соглашению НАТО о взаимной обороне. Отвечая на вопрос о сообщениях о том, что Трамп может отдать приказ о выводе войск с континента, Мерц сказал в четверг, что у него «нет никаких признаков того, что США выведут войска из Европы».
Стремление к обеспечению безопасности в странах Балтии поставило перед Германией ряд задач, в том числе поиск достаточного количества персонала, желающего там служить. В январе Бундестаг принял закон, который делает эту перспективу более привлекательной, включая более гибкий график работы и увеличение надбавок и оплаты сверхурочных.
Перед визитом Мерца министр обороны Литвы Довиле Шакалене рассказала немецкой газете Frankfurter Allgemeine о том, насколько важным является сдерживание в отношении России, разделив оценку Писториуса о том, что Россия якобы может быть в состоянии напасть на государство НАТО в течение пяти лет. Она сказала: «Каждый литовец знает: если придут русские, пощады не будет никому».