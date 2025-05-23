Путин вручил награду испытателю боевых машин Уралвагонзавода Сергею Мелентьеву

Господин Мелентьев получил награду за успешное выполнение гособоронзаказа, личные заслуги в производстве инновационных образцов вооружения, военной и специальной техники. На предприятии он работает уже более 30 лет, а с начала специальной военной операции (СВО) в приграничных областях занимается ремонтом и восстановлением поврежденных в боях машин. «Изделия наукоемкие. Не бывает одинаковых повреждений, а я приезжаю, определяю причины и восстанавливаю эти громадные машины так, чтобы они были боеспособными, смогли и дальше участвовать в военных операциях», — рассказал Сергей Мелентьев.