В Новосибирске замглавы дептранса и экс-директор службы предстанут перед судом

По данным следствия, в 2017—2018 годах замначальница департамента транспорта договорилась с директором ДКС о заключении контракта на 50 миллионов рублей с одной из организаций для выполнения работ по организации светофорного регулирования. Прокуратура уточнила, что директор службы подписал акты выполненных работ, хотя знал, что эти услуги уже были оказаны по ранее заключённому муниципальному контракту, а выделенные средства использовались для иных целей.