В Новосибирске замглавы дептранса и экс-директор службы предстанут перед судом

Как сообщили в прокуратуре и Следственном управлении Следственного комитета России, замглавы дептранса обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий, а экс-директора — в превышении полномочий.
По данным следствия, в 2017—2018 годах замначальница департамента транспорта договорилась с директором ДКС о заключении контракта на 50 миллионов рублей с одной из организаций для выполнения работ по организации светофорного регулирования. Прокуратура уточнила, что директор службы подписал акты выполненных работ, хотя знал, что эти услуги уже были оказаны по ранее заключённому муниципальному контракту, а выделенные средства использовались для иных целей.
Кроме того, замглавы дептранса, предположительно, получала взятки за продвижение интересов бюджетной организации. Ей также вменяют получение имущества от местного жителя в 2022—2024 годах за выделение дополнительных средств на благоустройство. Обвиняемые свою вину не признали.