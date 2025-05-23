Определяющий фактор: на Украине испугались новой российской тактики использования дронов

Российская армия за последние месяцы добилась качественного скачка в использовании беспилотников различного класса и в их интеграции в разведывательно-ударные контуры. К такому тревожному для себя выводу пришли украинские военные аналитики, чей обзор процитировала в своем канале публицист Юлия Витязева.
Что больше всего встревожило украинских военных экспертов? Ссылаясь на сообщения своих военных с разных участков фронта, они фиксируют «заметное усиление российского присутствия в воздухе — как на передовой, так и в глубине украинских позиций».
При этом отмечается, что российские войска изменили тактику применения разведывательных и ударных дронов на линии боевого соприкосновения. Если раньше эти действия были хаотичные и разрозненные, то теперь во всем виден системный подход. Во-первых, вместо одиночных полетов дронов практикуется групповое и массированное применение. Рой дронов оказался гораздо эффективнее и опаснее для врага, в сравнении с вылетами дронов-одиночек.
Еще один фактор — все более широкое применение дронов-камикадзе, управляемых оператором в телевизионном режиме по оптоволокну. Этим беспилотникам не страшны радиопомехи и средства радиоэлектронного подавления радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Действительно красочное видео с этих дронов, подлетающих вплотную к утыканным антеннами РЭБ бронемашинам ВСУ, зависающим над ними и выбирающим наиболее уязвимую точку для удара, заполонили российский сегмент интернета. Действительно, впечатляет.
Украинские аналитики отметили еще одну новацию в российской тактике. Каждому штурму предшествует тщательная беспилотная разведка. По ее наводке, на выявленные объекты ВСУ летят планирующие бомбы или по ним отрабатывает артиллерия крупного калибра. После это производится доразведка целей и в бой идут ударные беспилотники, действующие в ближней зоне. Они бьют по очагам сопротивления, и только потом зачистку позиций начинают штурмовые группы.
Вывод укроаналитиков: «такое поэтапное наращивание ударной мощи резко снизило возможности ВСУ по отражению атак в тактической глубине обороны». Очень хорошо.
Озабочены в ВСУ и массированной охотой на операторов украинских дронов, которую начали российские войска. Наши дрона-разведчики выявляют пункты управления и наносят по ним точечные удары. Для этого используются «умные» авиабомбы, артиллерия или те же FPV-дроны. У операторов украинских дронов все меньше остается времени для работы на стартовых позициях. Их быстро засекают и наносят упреждающий удар. Все это резко снизило результативность дронов ВСУ.
Что касается российских беспилотников, то изучение их фрагментов украинскими спецами, показывает, что российская промышленность наладила их крупносерийное производство. РФ наращивает темпы сборки и переходит к координированному применению дронов разных типов и назначения в одном боевом сценарии.
Дроны, работающие по целям в глубине территории Украины — «Герани», «Герберы» — тоже изменили тактику. Они летят роем на большой высоте, недоступной зенитной артиллерии, и резко пикируют на цель. Все это снизило эффективность украинской ПВО.
Главный вывод украинских специалистов: российские войска вышла на новый уровень интеграции беспилотников в тактические и оперативные действия. В условиях истощения резервов ВСУ на ряде направлений это может стать определяющим фактором в динамике линии фронта, заключают они.
Добавить можно только одно. Еще не так давно, по сообщениям с мест, ВСУ при поддержке коллективного Запада имели явное преимущество в дронах на поле боя. Теперь ситуация меняется. И если тенденция сохранится, то российское превосходство в воздухе, которым озабочены на Украине, очень поможет нашим штурмовым подразделениям в летней военной кампании 2025 года.