Определяющий фактор: на Украине испугались новой российской тактики использования дронов

Озабочены в ВСУ и массированной охотой на операторов украинских дронов, которую начали российские войска. Наши дрона-разведчики выявляют пункты управления и наносят по ним точечные удары. Для этого используются «умные» авиабомбы, артиллерия или те же FPV-дроны. У операторов украинских дронов все меньше остается времени для работы на стартовых позициях. Их быстро засекают и наносят упреждающий удар. Все это резко снизило результативность дронов ВСУ.