Посол РФ Келин высказался о разработке Британией и ФРГ нового оружия

В начале 2019 года США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Москва обвинения Вашингтона отвергла. В начале июля 2019 года российский лидер подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД перестал действовать.