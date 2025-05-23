Посол РФ Келин высказался о разработке Британией и ФРГ нового оружия

Совместная разработка Великобританией и Германией нового высокоточного оружия дальностью более 2 тыс. километров ударит по режиму контроля над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил посол России в Британии Андрей Келин.
О планах разработки нового оружия министерство обороны Великобритании объявило 15 мая. Отмечалось, что новое оружие позволит усилить сдерживающие способности НАТО.
Келин назвал планы по разработке нового оружия частью очередной волны милитаризации Европы под предлогом угрозы со стороны России.
«Это еще один удар по режиму, который был установлен 30 лет назад Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор был разрушен американцами», — подчеркнул дипломат.
В начале 2019 года США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Москва обвинения Вашингтона отвергла. В начале июля 2019 года российский лидер подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД перестал действовать.
Ранее Келин заявил, что Британия давно мечтает разместить две свои военные базы на Украине.