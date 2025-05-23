Башкирия предложит запретить иноагентам учреждать СМИ и издательства

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, сейчас российское законодательство запрещает иностранным агентам производить информационную продукцию для несовершеннолетних, однако запрет можно обойти, учредив газету или издательство. Инициатива парламента Башкирии призвана убрать эту лазейку.