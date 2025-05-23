Башкирия предложит запретить иноагентам учреждать СМИ и издательства

Предлагается запретить им учреждать СМИ, издательства, иные компании по массовому распространению информации для несовершеннолетних. Решение будет принято на пленарном заседании в мае, сообщает парламентская пресс-служба.
По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, сейчас российское законодательство запрещает иностранным агентам производить информационную продукцию для несовершеннолетних, однако запрет можно обойти, учредив газету или издательство. Инициатива парламента Башкирии призвана убрать эту лазейку.