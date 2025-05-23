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Рекордное число американцев подали заявки на британское гражданство

Financial Times сообщает о беспрецедентном росте числа американцев, подающих заявки на британское гражданство в первые месяцы президентства Дональда Трампа.

Financial Times сообщает о беспрецедентном росте числа американцев, подающих заявки на британское гражданство в первые месяцы президентства Дональда Трампа.

За первый квартал 2025 года было зафиксировано 1930 заявлений от граждан США — на 12% больше, чем в предыдущем квартале и рекордный показатель за всю историю наблюдений.

Иммиграционные юристы связывают этот тренд с комплексом причин: страхом перед политикой новой администрации, разочарованием в американской системе и поиском большей финансовой стабильности. Особенно заметен рост интереса среди обеспеченных американцев, рассматривающих Великобританию как «запасной аэродром».

Ранее в США назвали два возможных сценария Трампа по урегулированию конфликта на Украине.