Рекордное число американцев подали заявки на британское гражданство

Financial Times сообщает о беспрецедентном росте числа американцев, подающих заявки на британское гражданство в первые месяцы президентства Дональда Трампа.
За первый квартал 2025 года было зафиксировано 1930 заявлений от граждан США — на 12% больше, чем в предыдущем квартале и рекордный показатель за всю историю наблюдений.
Иммиграционные юристы связывают этот тренд с комплексом причин: страхом перед политикой новой администрации, разочарованием в американской системе и поиском большей финансовой стабильности. Особенно заметен рост интереса среди обеспеченных американцев, рассматривающих Великобританию как «запасной аэродром».
Ранее в США назвали два возможных сценария Трампа по урегулированию конфликта на Украине.