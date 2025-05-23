Иран вынес жесткое предупреждение на случай любого нападения на его ядерные объекты

Объясняя решимость Ирана обогащать уран у себя, а не импортировать, Элли Геранмайе из Европейского совета по международным отношениям, сказала: «Иран действительно считает, что заплатил огромную цену за свое право обогащать на своей собственной земле. Он не только заплатил миллиарды за фактическое создание инфраструктуры, но и заплатил миллиарды за санкции, которые были наложены на нее, и за потерю продаж нефти. Иранские официальные лица считают, что они заплатили кровью за ученых, которые были убиты в течение последних нескольких десятилетий, работая над этой программой. Эта программа и право на обогащение для гражданских ядерных целей теперь стали предметом национальной гордости».