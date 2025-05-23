Иран вынес жесткое предупреждение на случай любого нападения на его ядерные объекты

Иран будет рассматривать США как «участников» любого израильского нападения на его ядерные объекты. Это жесткое предупреждение было выпущено после того, как американская разведка, как сообщается, поняла, что Израиль может нанести удар, если ирано-американские переговоры сорвутся.
Тегеран заявил, что возложит на США ответственность за любое нападение Израиля на иранские ядерные объекты, в своих заявлениях, которые создали напряженный фон для пятого и, вероятно, самого важного раунда переговоров между Ираном и США о будущем ядерной программы Исламской Республики, пишет The Guardian.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с предупреждением в четверг после того, как в американских СМИ появились сообщения о том, что разведка США поняла, что Израиль планирует атаку на иранские ядерные объекты — с американской поддержкой или без нее — в случае срыва переговоров.
Отчет может быть попыткой США укрепить свои позиции на переговорах перед непрямыми переговорами в Риме, которые проходят при посредничестве Омана, отмечает The Guardian. Израиль неоднократно заявлял, что нанесет удар по ядерным объектам Ирана, в то время как Дональд Трамп заявлял, что США сделают это, если переговоры сорвутся.
В письме в ООН Арагчи заявил: «Иран решительно предостерегает от любого авантюризма со стороны сионистского режима Израиля и будет решительно реагировать на любые угрозы или незаконные действия со стороны этого режима».
Он сказал, что Иран будет рассматривать Вашингтон как «участника» любой подобной атаки, и Тегерану придется принять «специальные меры» для защиты своих ядерных объектов и материалов от любых атак или саботажа. Арагчи сказал, что ядерная инспекция ООН, МАГАТЭ, будет проинформирована о таких шагах только впоследствии.
Советник верховного лидера Ирана заявил в апреле, что Тегеран может приостановить сотрудничество с ядерными инспекторами ООН или перевести обогащенные материалы в безопасные и нераскрытые места.
В отдельном заявлении, опубликованном в четверг, Корпус стражей исламской революции предупредил, что Израиль получит «сокрушительный и решительный ответ», если нападет на Иран. Алимохаммад Найни, представитель КСИР, подчеркнул: «Они пытаются напугать нас войной, но просчитываются, поскольку не знают о мощной народной и военной поддержке, которую Исламская Республика может заручиться в условиях войны».
Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил во вторник, что требования США к Тегерану прекратить переработку урана являются «чрезмерными и возмутительными», и это его самое недвусмысленное заявление о том, что Иран не откажется от возможностей по обогащению. Но он сказал, что не ожидает успеха переговоров с США.
Специальный посланник США Стив Уиткофф настаивал на том, что красная линия Вашингтона заключается в том, что Иран должен полностью прекратить обогащение урана. В рамках соглашения 2015 года с шестью мировыми державами, от которого Трамп отказался в 2018 году, Ирану было разрешено обогащать топливо до уровня чистоты 3,67%, достаточного для производства топлива для коммерческих атомных электростанций.
С тех пор Иран довел обогащение до 60%, приблизив его к чистоте, необходимой для создания ядерной бомбы. Первоначально Арагчи сказал, что общественное требование США о нулевом обогащении не повторялось в частных беседах, но этот вопрос, похоже, стал центральным полем битвы на переговорах. США заявляют, что нулевое обогащение урана — единственный способ покончить с риском создания Ираном ядерной бомбы, и предлагают Тегерану последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов, которые импортируют уран для своей единственной гражданской ядерной программы.
Но Иран заявляет, что у него есть право на обогащение в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, и утверждает, что нет причин относиться к нему иначе, чем к другим государствам.
Объясняя решимость Ирана обогащать уран у себя, а не импортировать, Элли Геранмайе из Европейского совета по международным отношениям, сказала: «Иран действительно считает, что заплатил огромную цену за свое право обогащать на своей собственной земле. Он не только заплатил миллиарды за фактическое создание инфраструктуры, но и заплатил миллиарды за санкции, которые были наложены на нее, и за потерю продаж нефти. Иранские официальные лица считают, что они заплатили кровью за ученых, которые были убиты в течение последних нескольких десятилетий, работая над этой программой. Эта программа и право на обогащение для гражданских ядерных целей теперь стали предметом национальной гордости».