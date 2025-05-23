Силы ПВО уничтожили 112 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1185-й

Средства ПВО с вечера 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Экипажи танков Т-90М ВДВ уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в районе города Часова Яра. Подразделения ВСУ, выбитые из села Горналь Курской области, сконцентрированы на противоположном берегу реки Псел в Сумской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.