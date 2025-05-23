Силы ПВО уничтожили 112 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1185-й

8:32 «Суспiлне»: в Полтавской области усиливают мобилизацию. Новые мобильные блокпосты с полицией и военкомами развернут Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубновском районах.
8:26 Жилой дом и два автомобиля повреждены в Буденновском районе Донецка в результате атаки украинского БПЛА.
8:11 Украина рассчитывает на полное снабжение вооружением своих войск со стороны Европы в случае отказа США на фоне переговоров о мирном урегулировании с Россией, заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса Александр Бородай.
8:03 Подразделения ВСУ, выбитые из села Горналь Курской области, сейчас сконцентрированы на противоположном берегу реки Псел на территории Сумской области.
8:02 В Сумской области ликвидирован наемник Габриэль Силва и еще четыре испаноговорящих боевика ВСУ, сообщает ТАСС.
8:01 Минобороны: экипажи танков Т-90М уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в районе города Часов Яр.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1185-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.