Сейчас Россия и Украина готовятся к крупнейшему за СВО обмену пленными — «1000 на 1000». Стороны уже обменялись списками. Группа специалистов под руководством министра обороны Украины Рустема Умерова тщательно перепроверяет информацию о каждом пленном из списка РФ. В то же время, депутат Госдумы Андрей Картаполов допустил возможность, что украинские власти могут начать грести всех подряд, включая пожилых людей, несовершеннолетних и женщин, содержащихся в украинских тюрьмах и следственных изоляторах.