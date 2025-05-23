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«Почти всем за 45»: ВСУ резко постарели из-за бегства молодёжи

В Вооружённых силах Украины почти не осталось солдат младше 45 лет, основная масса военнослужащих старшего возраста. Печальную статистику привёл военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост, захваченный в плен во время боевых действий в Сумской области.

Источник: Life.ru

«[Почти всем солдатам] за 45, молодёжи нет», — сказал пленный в ответ на вопрос ТАСС о возрасте военнослужащих ВСУ и добавил, что молодые люди практически исчезли и с улиц украинских городов — кого-то мобилизовали, кто-то сбежал из страны, а кто-то прячется.

Сейчас Россия и Украина готовятся к крупнейшему за СВО обмену пленными — «1000 на 1000». Стороны уже обменялись списками. Группа специалистов под руководством министра обороны Украины Рустема Умерова тщательно перепроверяет информацию о каждом пленном из списка РФ. В то же время, депутат Госдумы Андрей Картаполов допустил возможность, что украинские власти могут начать грести всех подряд, включая пожилых людей, несовершеннолетних и женщин, содержащихся в украинских тюрьмах и следственных изоляторах.