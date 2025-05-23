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В рядах ВСУ практически не осталось военнослужащих младше 45 лет

Подавляющее большинство военнослужащих Вооружённых сил Украины — лица старше 45 лет, тогда как молодёжь в войсках практически отсутствует.

Подавляющее большинство военнослужащих Вооружённых сил Украины — лица старше 45 лет, тогда как молодёжь в войсках практически отсутствует.

Об этом заявил в беседе с «ТАСС» пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост, захваченный в плен в Сумской области.

«За 45 [лет], молодежи нет», — сообщил он, отвечая на вопрос о возрастном составе украинской армии.

По словам Мелокостa, молодёжь перестала появляться и в городах Украины. Практически всех призвали в ВСУ. Кто-то смог бежать, остальные скрываются, добавил военнослужащий.

Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» указал, что только за 2024 год потери Украины убитыми и ранеными достигли 590 тыс. человек. С начала специальной военной операции, по его данным, общее число выбывших из строя превысило 1 млн военнослужащих.

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