В рядах ВСУ практически не осталось военнослужащих младше 45 лет

Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» указал, что только за 2024 год потери Украины убитыми и ранеными достигли 590 тыс. человек. С начала специальной военной операции, по его данным, общее число выбывших из строя превысило 1 млн военнослужащих.