Подавляющее большинство военнослужащих Вооружённых сил Украины — лица старше 45 лет, тогда как молодёжь в войсках практически отсутствует.
Об этом заявил в беседе с «ТАСС» пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост, захваченный в плен в Сумской области.
«За 45 [лет], молодежи нет», — сообщил он, отвечая на вопрос о возрастном составе украинской армии.
По словам Мелокостa, молодёжь перестала появляться и в городах Украины. Практически всех призвали в ВСУ. Кто-то смог бежать, остальные скрываются, добавил военнослужащий.
Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» указал, что только за 2024 год потери Украины убитыми и ранеными достигли 590 тыс. человек. С начала специальной военной операции, по его данным, общее число выбывших из строя превысило 1 млн военнослужащих.
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