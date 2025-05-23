В Приднестровье продлили режим террористической опасности

Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов.