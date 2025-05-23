В Приднестровье продлили режим террористической опасности

«Указ о террористической опасности будет действовать, пока есть террористическая опасность», — сказал Красносельский.
Лидер ПМР добавил, что в Приднестровье обеспечивали и будут обеспечивать меры безопасности граждан на массовых мероприятиях.
«Мы были накрыты серией терактов, притом очень серьезными терактами, они раскрыты, расследованы, и есть полностью вся фактура этих терактов, это требует отдельного изучения», — отметил Красносельский.
Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели «красный» уровень террористической опасности, затем его снизили до «желтого».
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.