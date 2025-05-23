В Самаре экс-губернатора Меркушкина хотят лишить доплаты к пенсии 129 тыс. руб

В Самаре на пленарном заседании губернской думы поднимались острые и животрепещущие вопросы. Один из них касался бывшего главы региона Николая Меркушкина.
На заседании слово взял депутат губернской думы Михаил Абдалкин.
Народный избранник продемонстрировал коллегам справку об аферах Меркушкина, которые подтвердились Госпрокуратурой.
Это вызвало возмущение Абдалкина, так как Меркушкин до сих пор пользуется и доплатой к пенсии, которая идет напрямую из бюджета региона. Еще в 2018 году Меркушкин получал от области по 129 тысяч рублей.
Депутат предложил отменить эту надбаку для Меркушкина, чтобы в бюджете сохранялись деньги на более важные вещи.
Напомним, что Николай Меркушкин возглавил область в 2012 году.
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