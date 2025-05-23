«Владычица морей» дозрела до возвращения аннексированной территории законному владельцу

Британский план по передаче островов Чагос реализуется, несмотря на судебный запрет, принятый в последнюю минуту. Британское правительство передало контроль над стратегически важными островами Чагос Республике Маврикий после того, как спорный шаг стоимостью в несколько миллиардов фунтов стерлингов был оспорен в суде в течение одиннадцати месяцев критики по обе стороны Атлантики.
Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер подтвердил в четверг, что аннексированные британцами острова вернутся к Республике Маврикий, закрыв последний колониальный форпост Великобритании в Африке — но при при сохранении контроля над американо-британской военной базой Диего-Гарсия, отмечает CNN.
По словам Стармера, Британия будет выплачивать 101 миллион фунтов стерлингов (135 миллионов долларов) в год в рамках этого пакета, общая стоимость которого составит 3,4 миллиарда фунтов стерлингов (4,5 миллиарда долларов).
Это произошло после того, как судья Высокого суда ненадолго заблокировал передачу островов в четверг, после того как две женщины с архипелага Чагос, проживающие в Великобритании, подали иск против сделки по соображениям прав человека.
Ранее этому предшествовал месяц критики, в том числе со стороны союзников Стармера и президента США Дональда Трампа, по поводу застройки, которая дает контроль над территорией, окружающей ключевой военный объект США, близкому торговому партнеру Китая.
Кир Стармер заявил журналистам в четверг, что Диего Гарсия является «одним из самых значительных вкладов, которые мы вносим в наши отношения с Соединенными Штатами в области безопасности».
«Президент Трамп приветствовал сделку вместе с другими союзниками, потому что они видят стратегическую важность этой базы и то, что мы не можем уступить территорию другим, которые будут стремиться причинить нам вред», — сказал он.
Стармер представил этот шаг как долгожданное решение проблемы, сложившейся в колониальную эпоху и создавшей этическую и юридическую дилемму. Но переговоры Великобритании с Маврикием по поводу островов Чагос были сложными и противоречивыми вплоть до того момента, когда они были согласованы, констатирует CNN.
Лондон платит миллиарды в связи с потерей контроля над стратегически важной островной территорией в Индийском океане, а Маврикий сильно зависит от импорта из Китая, что вызывает опасения по поводу национальной безопасности по обе стороны Атлантики.
«Если Маврикий снова подаст на нас в суд, что они, безусловно, сделают, давняя юридическая позиция Великобритании заключается в том, что у нас не будет реальной перспективы успеха и, скорее всего, в течение нескольких недель мы столкнемся с приказами о принятии временных мер», — сказал Стармер.
Премьер добавил, что у него «нет альтернативы, кроме как действовать в национальных интересах Великобритании».
«Если бы мы не согласились на эту сделку, юридическая ситуация означала бы, что мы не смогли бы помешать Китаю или любой другой стране создавать свои собственные базы на внешних островах или проводить совместные учения вблизи нашей базы, — подчеркнул Стармер. — Нам пришлось бы объяснить вам, британскому народу и нашим союзникам, что мы потеряли контроль над этим жизненно важным активом».
Но Грант Шаппс, бывший министр обороны от консервативной партии, ранее в этом году заявил CNN, что этот план был «безумным».
«Китай будет использовать эту территорию для расширения своего влияния. Они будут шпионить», — сказал Шаппс в интервью CNN. «На британских военных базах происходит много секретных дел. Поэтому вы не хотите оказаться в окружении потенциальных противников».
Критики сделки получили маловероятную надежду всего за несколько часов до того, как она должна была быть завершена, поскольку временный судебный запрет поставил планы под сомнение.
Бернадетт Дугасс и Бертрис Помпе, которые подали иск в суд, раскритиковали правительство за то, что оно провело переговоры о будущем островов, не проконсультировавшись с общиной чагосцев в изгнании, которая сама имеет непростые отношения с Маврикием.
«У нас есть права. Мы граждане Великобритании, но наше право не учитывается?» — заявила Помпе у здания Высокого суда в четверг после завершения рассмотрения ее дела, сообщают СМИ.
«Мы не хотим уступать наши права, передавать наши права Маврикию. Мы не маврикийцы, и я не думаю, что мы их получим… Права, о которых мы просим сейчас, мы отстаивали в течение 60 лет», — сказала она.
Великобритания контролирует этот регион с 1814 года, а в 1965 году она отделила острова Чагос от Маврикия, прежде чем эта бывшая колония обрела независимость. Лондон сохранил контроль над аннексированным архипелагом и переименовал его в Британскую территорию в Индийском океане.
Затем «владычица морей» выселила почти 2000 жителей на Маврикий и Сейшельские острова, чтобы освободить место для авиабазы на крупнейшем острове Диего-Гарсия, который она сдала в аренду Соединенным Штатам. Секретная база важна для интересов Вашингтона, обеспечивая ему значительное военное присутствие в Индийском океане.
Но будущее военной базы оказалось под угрозой в 2019 году, когда Международный суд (ICJ) постановил, что Великобритания должна вернуть острова «как можно скорее», чтобы их можно было деколонизировать «в соответствии с правом народов на самоопределение». Это решение носило рекомендательный характер, но оно было одобрено подавляющим большинством голосов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.