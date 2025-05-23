«Владычица морей» дозрела до возвращения аннексированной территории законному владельцу

«Если бы мы не согласились на эту сделку, юридическая ситуация означала бы, что мы не смогли бы помешать Китаю или любой другой стране создавать свои собственные базы на внешних островах или проводить совместные учения вблизи нашей базы, — подчеркнул Стармер. — Нам пришлось бы объяснить вам, британскому народу и нашим союзникам, что мы потеряли контроль над этим жизненно важным активом».