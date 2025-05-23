Миноброноны: группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в Сумской области

Четверо украинских военнослужащих сдались в плен бойцам группировки войск «Север», штурмовавшим позиции ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
«Боевики ВСУ пытались вести ожесточенное сопротивление, но осознав безысходность своего положения и отсутствие какой-либо помощи от своего командования, приняли решение сдаться в плен», — говорится в публикации.
Сообщается, что ВСУ при помощи дронов-камикадзе пытались уничтожить пленных, которых бойцы ВС РФ выводили с поля боя.
В ходе опроса сдавшихся в плен военнослужащих выяснилось, что лишь один из них является конртактником. Остальных мобилизовали.
Ранее сообщалось, что в сумском селе Беловоды попали в плен десятки бойцов ВСУ.