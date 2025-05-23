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Миноброноны: группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в Сумской области

По информации министерства, сдавшихся в плен солдат пытались уничтожить украинские дроны.

Источник: Аргументы и факты

Четверо украинских военнослужащих сдались в плен бойцам группировки войск «Север», штурмовавшим позиции ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

«Боевики ВСУ пытались вести ожесточенное сопротивление, но осознав безысходность своего положения и отсутствие какой-либо помощи от своего командования, приняли решение сдаться в плен», — говорится в публикации.

Сообщается, что ВСУ при помощи дронов-камикадзе пытались уничтожить пленных, которых бойцы ВС РФ выводили с поля боя.

В ходе опроса сдавшихся в плен военнослужащих выяснилось, что лишь один из них является конртактником. Остальных мобилизовали.

Ранее сообщалось, что в сумском селе Беловоды попали в плен десятки бойцов ВСУ.