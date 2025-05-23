Киев мстит за неудачи на фронте: дроны Зеленского ударили по мирным городам России

В ночь на 23 мая территория России вновь подверглась массированной атаке со стороны украинских беспилотников. Основной удар пришёлся на город Елец, расположенный в Липецкой области. В результате атаки были повреждены жилые дома — по информации губернатора Игоря Артамонова, разрушения зафиксированы в двадцати квартирах, одна из которых серьёзно пострадала. Кроме того, падение обломков дронов спровоцировало возгорание на территории промзоны. Восемь человек получили ранения. В это же время подмосковные районы стали целью другой волны атаки: девять беспилотников были перехвачены российскими средствами ПВО. Их обломки были обнаружены в разных точках Подмосковья — в Наро-Фоминске, Коломне, Истре и Нахабино. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили работу. На местах происшествий экстренные службы немедленно приступили к ликвидации последствий.