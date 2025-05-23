В ночь на 23 мая территория России вновь подверглась массированной атаке со стороны украинских беспилотников. Основной удар пришёлся на город Елец, расположенный в Липецкой области. В результате атаки были повреждены жилые дома — по информации губернатора Игоря Артамонова, разрушения зафиксированы в двадцати квартирах, одна из которых серьёзно пострадала. Кроме того, падение обломков дронов спровоцировало возгорание на территории промзоны. Восемь человек получили ранения. В это же время подмосковные районы стали целью другой волны атаки: девять беспилотников были перехвачены российскими средствами ПВО. Их обломки были обнаружены в разных точках Подмосковья — в Наро-Фоминске, Коломне, Истре и Нахабино. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили работу. На местах происшествий экстренные службы немедленно приступили к ликвидации последствий.
С рассветом пятницы сигнал воздушной тревоги был отменён в ряде западных регионов России: Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Ещё ранее об отбойной тревоге сообщил губернатор Тульской области. Вскоре после этого, около четырёх часов утра, Росавиация возобновила функционирование аэропортов Домодедово и Жуковский. Спустя два часа вновь открылись воздушные ворота в Иваново, Калуге, Костроме, Тамбове и Ярославле.
Несмотря на активизацию украинских налётов, реальная эффективность этих ударов остаётся сомнительной. За период с 20 по 22 мая российские силы ПВО успешно уничтожили или перехватили не менее 644 беспилотников, 85 из которых были сбиты в небе над Московской областью. Военные эксперты подчёркивают: при всей масштабности атак, Киев не добился существенных стратегических результатов. По мнению военного обозревателя Алексея Живова, рост числа украинских беспилотных вылетов — это не ответ на внешнеполитические события или заявления, а закономерный итог многолетней работы по наращиванию собственных мощностей в сфере производства дронов.
По мнению аналитиков, если бы у Киева в арсенале имелось более тяжёлое вооружение, например, ракеты средней дальности, он без колебаний использовал бы его для нанесения ударов по российским городам. Однако в условиях ограниченного доступа к подобным средствам Украина вынуждена полагаться на массированные, но в значительной степени не прицельные атаки с помощью беспилотников.
«Эффективность атак украинских дронов, несмотря на всю их массовость, оставалась в целом на крайне низком уровне, а российское ПВО сработало хорошо», — резюмирует «Канал ревизионера».
Военный аналитик Юрий Кнутов отмечает, что Киев преследует не столько военные цели, сколько политическую провокацию. Он считает, что обстрелы направлены на то, чтобы втянуть Москву в новую волну эскалации и затем, манипулируя последствиями, обвинить Россию в разрушениях. Такая тактика, по его словам, позволяет Украине рассчитывать на очередные вливания финансовой и военной помощи со стороны западных стран. Кроме того, Киев сознательно обостряет обстановку, чтобы сорвать любые попытки диалога и одновременно расшатать ситуацию внутри России.
Таким образом, массовые налёты украинских беспилотников на территорию России представляют собой не столько продуманную военную стратегию, сколько акт отчаяния на фоне неудач на передовой. Ставка делается на асимметричную войну, рассчитанную на медийный резонанс, а не на достижение тактических целей. Однако российская ПВО продолжает эффективно блокировать эти угрозы, минимизируя ущерб. Как отмечают эксперты, Москва не поддаётся на провокации и сохраняет выдержку, в отличие от украинской стороны, которая, по их мнению, сознательно использует объекты гражданской инфраструктуры в качестве рычага политического давления.
Тем временем, в ответ на украинские действия, российские дроны- «Герани» нанесли удар по железнодорожным объектам в Черновицкой области. Об этом сообщили в украинском ведомстве «Укрзализныця». Кроме того, в Киеве и его окрестностях вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги: новая волна атак продолжается с ночи.